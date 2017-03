Priante é eleito relator da MP 756 que altera limites da Floresta Nacional do Jamanxim

(Foto Divulgação) – O deputado José Priante foi eleito relator da Comissão Mista do Congresso Nacional, que analisará a Medida Provisória ( MP) 756 que trata da alteração dos limites da Floresta Nacional do Jamanxim, em Novo Progresso, na região sudoeste do Pará.

Essa MP foi editada no final de 2016 e depende de aprovação da Comissão para que tenha força de lei e vigore em definitivo. Mas há um grande embate entre os órgãos de proteção ambiental e a população local, que reivindica que as áreas sejam remanejadas de uma forma diferente da proposta pela MP.

Como relator o deputado Priante trabalhará para que haja um consenso entre o Governo Federal, os órgãos de proteção ambiental e a população afetada na região. “ Vamos fazer um amplo debate, as pessoas que vivem, trabalham e tem propriedades no local precisam ser ouvidas”, destacou o parlamentar.

Com a edição da Medida já foram retirados mais de 300 mil hectares da Floresta do Jamanxim, que passou a ser Área de Proteção Ambiental (APA). Outros 230 mil hectares foram retirados de uma área de expansão produtiva da região, conhecida como “área branca”. Essa mudança inviabilizou a atividade dos produtores rurais da região, deixando muitas famílias com restrições à produção.

A alteração que tem causado mais desentendimentos é a ampliação do Parque Nacional do Rio Novo, pois nesse caso parte da Floresta, que por lei pode ser utilizada para o manejo, passa a ser toda Parque, restringindo assim o acesso da população à APA dos Tapajós, onde tem uma reserva garimpeira, que é a base da economia local.

Segundo o vice-prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, caso essa Medida não seja alterada os prejuízos para a região serão incontáveis. “ Corremos o risco de deixar 10 mil trabalhadores desempregados, perderemos investidores e consequentemente veremos o aumento da violência e a evasão escolar”, afirmou Gelson.

De acordo com a secretária da associação dos produtores rurais Vale Do Garça, de Novo Progresso, Edivâna Morona, essa luta para remanejamento das áreas é uma luta antiga, que começou a ganhar destaque em 2006 e com a edição da MP tomou proporção bem maior. “ A nossa batalha é para que o município de Novo Progresso não se torne inviabilizado, hoje temos apenas 4% de área produtiva”, disse a secretária.

Por Cristiane Campos /Assessora de Imprensa/Deputado Jose Priante- PMDB/PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

