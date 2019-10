Primeira dama do estado realiza visita ao projeto ‘Operação Sorriso’ em Santarém — Foto: Reginaldo Balieiro/Arquivo Pessoal

Durante a visita, foi firmada uma parceria do projeto com o governo para acompanhamento aos pacientes pós cirurgia.

A primeira dama do estado, Daniela Barbalho, realizou na tarde desta quinta-feira (10), uma visita ao projeto “Operação Sorriso”, em Santarém, no oeste do Pará, para conhecer e firmar parceria. O Governo do Estado ainda não tinha sido parceiro do projeto, até o momento.

De acordo com a primeira dama ao ouvir falar sobre a realização desta ação no município, houve a importância de fazer parte, para que as crianças tivessem apoio na recuperação da qualidade de vida e todo o acompanhamento pós-cirúrgico.

“Nós conhecemos o projeto através dos outros parceiros, quando estivemos em Santarém. Notamos a referência das ações em todo o oeste do Pará, para as cirurgias aos pacientes com fissura labial e fenda palatina, então para a gente poder estar presente e trazer o estado como parceiro de algo que traga saúde, resgate de qualidade de vida é importante”, ressaltou.

A coordenadora de saúde bucal do estado, Alessandra Amaral, destacou que todo acompanhamento e tratamento será através da Casa da Criança com fonoaudiólogo, odontológico, psicólogo e pediatra.

“Vamos apoiar a Prefeitura e o Projeto para os procedimentos depois da cirurgia levando para as crianças até tratamento ortodôntico para que a saúde do paciente seja toda restabelecida”, finalizou.

*Colaborou Débora Rodrigues, da TV Tapajós

Por Kamila Andrade, G1 Santarém — Pará

