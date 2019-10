Primeira pós-graduação em Ouvidoria Pública do Brasil tem aulas a distância e gratuitas

Edital foi lançado na última quarta-feira (2)

A Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), lançou a primeira pós-graduação em Ouvidoria Pública do Brasil com aulas a distância. Inicialmente, estão sendo ofertadas 132 vagas para servidores públicos que trabalhem nas ouvidorias das diferentes esferas de governo.

Nessa primeira fase, os servidores poderão cursar a especialização de forma gratuita. Já em uma segunda etapa serão abertas novas turmas, com aulas pagas, para gestores de serviços públicos, representantes da sociedade civil e agentes públicos que atuem na área.

O curso totaliza 380 horas e tem uma grade de 15 disciplinas, que incluem conteúdos sobre inovação cívica e proteção de denunciantes de casos de corrupção. Ao término do curso, os alunos aprovados farão jus ao certificado de especialização lato sensu, com reconhecimento do Ministério da Educação. Mais informações podem ser encontradas no site da OEI, assim como o edital do programa e a ficha de inscrição.

Outra opção para encontrar pós-graduação nesta e em outras áreas é através do site do Educa Mais Brasil. O programa possui parceria com diversas instituições do Brasil e oferta bolsas de estudo para quem planeja investir em uma especialização ou em outros cursos. Não perca tempo, acesse o site do programa e confira.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...