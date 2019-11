Primeiro dia do Enem no Pará tem quatro candidatos eliminados por irregularidades, aponta Segup

Caderno de provas do Enem 2019 – 1º dia — Foto: Ana Carolina Moreno/G1

Quatro candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram eliminados no Pará após serem flagrados cometendo irregularidades durante o primeiro dia de provas. De acordo com um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) nesta segunda-feira (4), as ocorrências foram registradas em Parauapebas, Castanhal e São Miguél do Guamá. Em três dos quatro casos, as irregularidades envolviam o uso de aparelhos eletrônicos.

De acordo com a Segup, em Parauapebas um candidato que estava realizando a prova na Escola Luiz Magno foi flagrado portando um celular no banheiro. Ele foi encaminhado para delegacia e imediatamente desclassificado.

Já em Castanhal, um candidato na Escola Madre Maria Vigano, foi flagrado com um fone de ouvido bluetooth. O próprio estudante assinou o termo de eliminação e se retirou do local. O mesmo aconteceu em São Miguel do Guamá, quando um candidato foi pego com uma folha de caderno junto ao cartão resposta. Na mesma cidade, na Escola Frei Miguel de Bulhões, um celular que estava guardado embaixo da carteira tocou e o candidato também foi eliminado.

Apesar das ocorrências, o coordenador do Centro Integrado de Comando (CIC), Coronel Alexandre Mascarenhas, classificou como positivo o primeiro dia de operação. “Foram aproximadamente 700 escolas onde as provas foram realizadas e com algumas ocorrências que não atrapalharam a aplicação do exame e o desenvolvimento da operação”, afirmou.

Por G1 PA — Belém

