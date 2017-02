Primeiro homem acusado de feminicídio no Pará é julgado

Eduardo Nascimento responde por morte de universitária em 2015.

Vítima era namorada do agressor e foi assassinada com 20 facadas.

Começou na manhã desta quinta-feira (2) o julgamento do primeiro caso de feminicídio do Pará. Eduardo Nascimento é acusado de ter assassinado a universitária Ingred de Kássia Rangel em abril de 2015. O júri está acontecendo em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Na época do crime a vítima tinha 28 anos. Natural de Óbidos, Ingred morava em Ananindeua para poder frequentar a universidade. Ela foi violentada e morta com 20 facadas dentro e sua casa, no conjunto Cidade Nova 5.

Eduardo, que era namorado de Ingred, confessou o crime alegando legítima defesa e foi preso. Ele foi o primeiro réu do estado a ser enquadrado no crime de feminicídio após a alteração do artigo 121 do Código Penal, que prevê o homicídio qualificado contra a mulher por razão de gênero como crime hediondo.

Fonte: G1 PA.

