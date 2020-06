Primeiros meses da pandemia deixaram cerca de 4 mil desempregados no setor de serviços no Pará, diz Dieese

Com estabelecimentos fechados, desemprego aumentou no Pará. — Foto: Jefferson Severiano Neves/EPTV

Com estabelecimentos fechados, desemprego cresceu no Pará.

Um estudo divulgado nesta terça-feira (16) pelo Dieese/PA mostra que somente nos dois primeiros meses da pandemia (março e abril), o setor serviço perdeu cerca de 4 mil postos de trabalho no Pará. Devido o isolamento, com diversas atividades como hotelaria, bares, restaurantes e serviços envolvendo transportes e atividades culturais suspensas, o desemprego aumentou.

No mês de abril, assim como março, foi negativo o saldo entre admitidos e desligados: foram feitas no mês, 4.931 admissões contra 8.054 desligamentos, gerando saldo de 3.123 desempregados.

A maioria dos estados da Região Norte apresentou saldos negativos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para Estado do Pará, seguido do Amazonas. No mês de abril, apenas o Acre apresentou saldo positivo de empregos formais.

Ainda de acordo com as análises, no mês de abril foram feitas no setor serviço em toda a Região Norte, 11.607 admissões, contra 19.877 desligamentos, gerando um saldo negativo de 8.270 postos de trabalhos formais.

Apesar disso, o balanço do setor serviço no Pará em 2020 mostra um pequeno saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas de janeiro a abril, 30.969 admissões, contra 30.855 desligamentos, com a geração de 114 postos de trabalhos. Entretanto, analisando apenas os dois primeiros meses de pandemia, o setor foi o segundo mais impactado, com a perda de quase 4 mil postos de trabalho formais.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...