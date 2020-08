Principais efeitos dos casos extraconjugais

Que marcas deixam nas pessoas e no relacionamento uma traição?

(Foto:Reprodução)- Quando um parceiro sai do relacionamento por necessidades emocionais ou físicas, o outro pode terminar o relacionamento ou perdoá-lo e permanecer nele, mas, de qualquer forma, os casos extraconjugais têm efeitos negativos importantes que podem ser sentidos por algum tempo. Veja o artigo que preparamos sobre esse assunto!

1. Dano à autoestima:

A pessoa que foi traída sofrerá um golpe na sua autoestima. Eles podem ter os pensamentos usuais de: “Eu não era suficiente?” ou “Se eu não tivesse me deixado ir, isso não teria acontecido”. Assim como as crianças tendem a se culpar pelo divórcio de seus pais, muitas vítimas de um caso respondem a um caso culpando a si mesmas. A decisão de trair não foi sua e, embora tenham sido problemas no relacionamento, você não tomou a decisão de ter um caso. Provavelmente, teve muito mais a ver com uma deficiência em seu parceiro do que em você.

2. Perda de confiança no parceiro infiel:

A vítima de um caso achará difícil confiar. Ele ou ela pode duvidar do julgamento dos outros. Mesmo que esse relacionamento termine e outro comece, a bagagem da infidelidade pode seguir. É importante lidar com seus problemas de confiança, mesmo que isso signifique obter ajuda profissional para isso. Você e seu futuro parceiro serão gratos a longo prazo por ter lidado com as consequências negativas do caso.

3. Um senso de instabilidade emocional:

Você pode sentir que seu mundo virou de cabeça para baixo. As coisas em sua vida que lhe deram uma sensação de segurança foram destruídas. É normal sentir que o tapete foi puxado de baixo de você. É importante encontrar essa sensação de estabilidade dentro de si. Observe suas habilidades de sobrevivência do passado e perceba que também pode lidar com isso.

4. Uma montanha russa de emoções:

Em um minuto, você pode sentir vontade de chorar, no próximo gritar. Você pode culpá-lo hoje, culpá-la amanhã e culpar-se ao mesmo tempo. É comum ao enfrentar a infidelidade sentir uma infinidade de emoções. Perceba que isso é normal. Sinta o que você está sentindo e trabalhe com isso. Não encha seus sentimentos. Procure ajuda externa se precisar de alguém para conversar sobre como está se sentindo ou se está sobrecarregado.

5. Impacta todas as áreas da vida:

Casos extraconjugais podem causar um efeito cascata em sua vida. Você pode se ver olhando diferentemente para o seu trabalho, seus amigos, suas escolhas de vida. Isso pode ser positivo ou negativo, mas a maioria das vítimas de um caso diz que provocou mudanças em todas as outras áreas de suas vidas. É importante que você não faça alterações nas principais áreas de sua vida enquanto estiver em meio à turbulência emocional que acompanha um caso.

Muitos homens e mulheres tem medo de confrontar os seus parceiros sobre traição, muitas vezes por medo de perder a pessoa, ou, como muitos relatam: “eu quero sair da relação, mas tenho medo de perder Ashley Madison e me sentir perdido/perdida”.

Existem muitas razões para trair, geralmente isso é feito sem muita reflexão ou consideração dos efeitos que pode ter sobre a outra pessoa. No entanto, os efeitos podem ser devastadores e levar muito tempo para serem superados e resolvidos. É importante que você lide com esses efeitos e encontre maneiras de resolvê-los. Crie uma rede de apoio de familiares e amigos, seu clero, conselheiros profissionais ou qualquer outra pessoa em quem você possa confiar para ajudá-lo a superar esses efeitos e seguir para um futuro melhor.

