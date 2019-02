Príncipe britânico Philip não será processado por acidente de carro

Philip, duque de Edimburgo, saiu ileso da colisão do dia 17 de janeiro, (Alastair Grant/Pool via REUTERS)

Capotamento do Land Rover que o príncipe dirigia feriu duas mulheres

O príncipe Philip, marido de 97 anos da rainha britânica Elizabeth, não será processado por um acidente de carro ocorrido no mês passado que feriu duas mulheres e causou a capotagem de seu Land Rover.

Philip, duque de Edimburgo, saiu ileso da colisão do dia 17 de janeiro, que aconteceu quando ele entrava em uma rua larga e colidiu com um carro em movimento perto da residência real de Sandringham, no leste da Inglaterra.

A outra motorista, de 28 anos, sofreu cortes no joelho e uma passageira de 45 anos, que estava com um bebê de nove meses no carro, quebrou o pulso.

O acidente fez muitos britânicos questionarem se Philip ainda deveria estar dirigindo com tal idade. Ele foi repreendido pela polícia por conduzir sem cinto de segurança meros dois dias depois da colisão, e no início deste mês devolveu a carteira de motorista voluntariamente.

“Levamos em conta todas as circunstâncias deste caso, incluindo o nível de culpabilidade, a idade do motorista e a entrega da carteira de motorista”, disse a Procuradoria da Coroa em um comunicado nesta quinta-feira. “Decidimos que não seria do interesse público processar”.

Philip se retirou da vida pública em 2017, mas ocasionalmente ainda comparece a eventos oficiais com sua esposa de 92 anos.

