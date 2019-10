‘Prisão é disciplina’, diz Sérgio Moro em visita a Belém

Ministro Sérgio Moro em entrevista coletiva em Belém, ao lado de Manoel Pioneiro e Helder Barbalho (Foto: Igor Mota/Redação Integrada de O Liberal)

Em coletiva de imprensa, ministro da Segurança ratifica a importância do trabalho de integração dos órgãos de segurança estadual e federal

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, desembarcou em Belém nesta segunda-feira (7) no Pará acompanhando o andamento das ações do programa “Em Frente, Brasil”, que tem Ananindeua como um dos municípios participantes. Pela manhã, ele participou de reuniões no Palácio dos Despachos com o governador Helder Barbalho, o vice Lúcio Vale, o prefeito de Ananindeua Manoel Pioneiro, deputados, vereadores e membros da área de segurança pública.Em coletiva de imprensa, ele falou sobre a importância do trabalho de integração dos órgãos de segurança estadual e federal e comentou sobre o afastamento do coordenador da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, por decisão judicial. Moro disse que respeita a ação do Ministério Público e da Justiça, mas entende que as premissas pelas quais houve essa decisão parecem equivocadas.”O que vem sendo feito pela Força de Intervenção é exemplo e isso vais era tudo esclarecido perante a Justiça. O fato é que durante muito tempo, no Brasil, acostumou-se com uma situação de quase caos nos presídios. Claro que variando a situação daqui pra ali, sempre quando há uma ação mais enérgica do Estado, no caso o governo do Estado, em parceria com o governo federal, para trazer disciplina… Prisão é disciplina, prisão é cumprimento de pena, prisão é buscar ressocialização”, declarou o ministro.”Sempre que se tomam ações nessa linha, há reclamações dos presos, mas vejam que em todo lugar em que o Estado age para impor aos presídios um controle maior, isso implica também numa queda significativa dos crimes que ocorrem lá fora”, completou.

No cronograma de atividades da comitiva do ministro Sérgio Moro no Pará está prevista uma visita ao presídio de Americano, na tarde desta segunda-feira

