Pro Paz Enem aprova mais de 700 alunos em universidades públicas do Pará

O calouro Wyldson Fernandes frequentou os “aulões” do Pro Paz Enem e agora comemora a vaga no curso de Estatística na UFPA

“Esse caminho foi longo e difícil, mas agora vou atuar na área que aprendi a amar dentro do Pro Paz. Minha família está em festa, pois somos da periferia e ingressar numa universidade pública é o sinal de que os sonhos estão se concretizando e que vale a pena acreditar neles quando temos projetos como esse por perto”, contou a estudante Eydielma Ferreira, de 21 anos, moradora do bairro do Guamá, em Belém.

A jovem é fruto do programa Pro Paz nos Bairros, reconhecido internacionalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) como política pública exitosa no enfrentamento à violência na América Latina e a principal desenvolvida na Amazônia. Há três anos ela integra a Cia de Dança Caminhos, criada pela Fundação Pro Paz e foi aprovada no curso de Licenciatura em Dança, na Federal, após frequentar as aulas do Pro Paz Enem.

Este ano, um total de 708 alunos que frequentaram as aulas do programa Pro Paz Enem (PPE) em 2016 foram aprovados nos vestibulares das universidades do Estado do Pará (Uepa) e Federal do Pará (UFPA), que divulgaram seus resultados na última semana. O PPE, criado em 2015 pelo Governo do Pará por meio de parceria entre a Fundação Pro Paz e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) tem o objetivo de preparar alunos da rede pública de ensino para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que em 2016 registrou 9.276.328 inscritos no país, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Educação (ME), dos quais mais de três milhões são da região Norte.

Em 2016, 11 mil alunos participaram do projeto por meio de 22 aulas na capital e interior paraense, com aulões presenciais aos finais de semana em Belém e no interior, programas na TV Cultura e fascículos encartados pelo Jornal O Liberal, além de material disponível gratuitamente na internet pelo site do Pro Paz. As aulas gratuitas chegaram a municípios como Castanhal, Bragança, Capanema, Abaetetuba, Santarém e Breves, no Arquipélago do Marajó.

E é do Marajó uma das alunas do Pro Paz Enem aprovada na UFPA. A estudante Rayane Silva, de 19 anos, que nasceu no município de Portel, mas mora e estuda na cidade de Breves, conquistou duas vagas na Federal, uma em Letras (por meio do Sisu) e em Pedagogia (por meio do processo seletivo). “Foi muito bom ter o Pro Paz Enem em Breves, pois aproveitamos cada momento e todo o material distribuído para fortalecer nossa preparação”, detalhou a futura universitária.

O estudante Wyldson Fernandes, de 25 anos, morador do bairro do Marco, em Belém, foi um dos alunos que também frequentou os aulões do Pro Paz Enem e conseguiu aprovação na UFPA. Ele sempre estudou em escola pública e foi aprovado no curso de Estatística. “Fui levado por um amigo. Baixei o material no site da Fundação e assisti as aulas na TV Cultura. O projeto foi fundamental para que eu conseguisse essa aprovação. Estou muito feliz”, sinalizou.

Para o presidente da Fundação Pro Paz, Jorge Bittencourt, o programa é resultado de uma parceria com a Seduc que deu certo e reflete os resultados do Pacto pela Educação, garantidos pelo Governo do Pará. “Esse é o momento de comemorarmos mais um ano de vitórias do Governo do Pará, que trabalha por uma educação de qualidade, seja na capital ou interior do Pará, seja pelas caravanas ou pela TV Cultura”, destacou o presidente.

Desde 2015, as aulas do Pro Paz Enem chegam ao interior do estado por meio de um programa semanal transmitido ao vivo pela TV Cultura, alcançando 115 municípios e cerca de 5 milhões de espectadores, agora com sinal HD. O programa foi exibido às quartas, quintas e sextas-feiras, com reprises aos sábados e ainda contou com a participação do público por meio das redes sociais, ao vivo, na página do programa no Facebook. Após sua exibição, os episódios também foram disponibilizados nas redes sociais do Governo do Pará.

A presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), Adelaide Oliveira, falou da importância de integrar as atividades da entidade ao Pro Paz Enem. “É um programa muito bacana, pois temos uma repercussão muito boa nas redes sociais dos alunos que assistem. Essa parceria com o Pro Paz é super benéfica para esse estudante que está se preparando pela escola pública, mas é legal também para aquele que está há muito tempo fora da escola. Através de 40 dias de aulas eles puderam relembrar os conteúdos e reforçar o que já haviam aprendido, o retorno é muito positivo”, declarou a Adelaide.

Em 2016, em parceria com a Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe), o Pro Paz Enem também ofertou aulões para pessoas privadas de liberdade. O ano passado registrou o maior número de participação nas provas do Enem PPL, levando 720 internos para as salas de aula de presídios e centrais de triagem da Região Metropolitana de Belém e do interior do Estado nos dois dias de exame. Com esta iniciativa, a educação prisional atinge novo recorde, contabilizando 57 detentos aprovados no Enem PPL 2016. O número representa aumento de 58% em relação às aprovações do ano passado.

