Pró-reitoria de Cultura da Ufopa e projeto de extensão Luz e Ação da Amazônia promovem debate com autor indígena Ailton Krenak

Ailton Krenak autor do best-seller “Ideias para adiar o fim do mundo” — Foto: Divulgação

Considerado uma das maiores lideranças do país e reconhecido internacionalmente, Krenak também é autor do best-seller ‘Ideias para adiar o fim do mundo’.

Nesta quarta-feira (6), o destaque do Fest Web Art é o autor indígena Ailton Krenak para discutir o livro “O amanhã não está à venda”, recentemente publicado pela editora Companhia das Letras. O debate virtual será às 19h, pelo canal do YouTube do Estúdio Encontro das Águas.

A ação que é realizada pela Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) em parceria com o projeto de extensão Luz e Ação da Amazônia e o grupo de pesquisa Indigenismo, Sociedade e Educação na Amazônia (Iseam), terá mediação dos professores Jackson Matos e Gilberto Rodrigues.

A obra “O amanhã não está à venda” traz um compilado de entrevistas de Krenak, em que o pensador reflete sobre a sociedade, a pandemia do novo coronavírus e a relação insustentável que se mantém com a natureza.

Ailton Krenak é liderança indígena, ambientalista e escritor. É considerado uma das maiores lideranças do país e reconhecido internacionalmente. Também é autor do best-seller “Ideias para adiar o fim do mundo”, já debatido pelo projeto Cultura em Rede.

Por G1 Santarém — PA

