Pró-Saúde abre vaga para Enfermeiro e Almoxarife no Hospital Oncológico Infantil

Localizada em Belém, unidade é referência para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer

A Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão hospitalar do país, abriu vagas para Enfermeiro e Almoxarife com atuação no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, no Pará.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade, entre os dias 3 e 7 de agosto, por meio do endereço: www.prosaude.org.br/trabalhe- conosco.

Todas as informações complementares, como requisitos básicos para candidatura, modalidade de contratação, jornada de trabalho e benefícios, estão disponíveis no portal.

Como se inscrever

No site da Pró-Saúde, os interessados devem acessar o menu “Trabalhe Conosco” e, em seguida, acessar a opção “Conheça nossas oportunidades”. Clique na vaga desejada e realize a inscrição.

Para concluir o processo, os candidatos devem realizar o cadastro no Portal VAGAS (www.vagas.com.br), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.

Os currículos passarão por triagem e os selecionados serão contatados pelo Hospital para a realização das próximas etapas do processo, como provas e entrevistas. Vale lembrar que todas as etapas são eliminatórias.

Sobre a Pró-Saúde

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

