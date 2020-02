Pró-Saúde abre vagas de emprego em Belém, Ananindeua, Altamira e Marabá

(Foto:HMUE)- Hospitais públicos gerenciados pela Pró-Saúde no Pará estão com vagas de emprego abertas nas cidades de Belém, Ananindeua, Altamira e Marabá. Os interessados devem acessar o site da entidade (https://www.prosaude.org.br), clicar no menu “Trabalhe Conosco” e cadastrar o currículo.

Em Belém, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), está com processo seletivo aberto para as vagas de Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Copeiro Hospitalar, Auxiliar de Higiene e Limpeza e Auxiliar de Jardinagem. As vagas são destinadas, também, para Pessoas com Deficiência (PCD).

No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, a vaga é para Médico Vascular. Para se se candidatar é necessário ter ensino superior completo, pós-graduação na área e sólida experiência. Vivência na área hospitalar é um diferencial. A carga horária é de 80h e a vaga também é destinada para PCD.

Já no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, a oportunidade é para o cargo de enfermeiro Jr. Para concorrer, é necessário ensino superior completo em Enfermagem, registro no conselho de classe e experiência anterior.

Já as vagas disponíveis na cidade de Marabá são para atuação no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), para os cargos de Supervisor de Manutenção, Recepcionista, Jovem Aprendiz, Auxiliar Same, Escriturário Hospitalar, Auxiliar de Farmácia, Farmacêutico, Auxiliar de Higienização, Técnico de Enfermagem, Técnico em Informática e Enfermeiro.

Para mais informações sobre as vagas e conclusão do processo de inscrição, os candidatos devem realizar o cadastro no Portal VAGAS (www.vagas.com.br), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.

Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

Juntos, os dez hospitais públicos e privados, gerenciados pela Pró-Saúde no Estado do Pará, realizaram em 2019 mais de 3,3 milhões de atendimentos de saúde. O número engloba desde consultas e exames de diagnóstico, até quimioterapias e transplantes, realizados de janeiro a dezembro. Além do número expressivo de atendimentos realizados, as unidades alcançaram também um alto índice de aprovação dos usuários, que no ano passado foi de, em média, 96,8%.

As práticas assistenciais de excelência e a qualidade do atendimento oferecido aos pacientes e clientes foi atestada com a obtenção de prêmios e certificações.

