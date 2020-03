Pró-Saúde abre vagas de emprego em hospitais do Pará

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas de emprego abertas em hospitais gerenciados no Pará. As oportunidades são para atuar nas cidades de Ananindeua e Marabá. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade (https://www.prosaude.org.br/trabalhe-conosco).

Em Ananindeua, região metropolitana de Belém, as oportunidades são para atuar no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Os cargos são de Assistente Social, Farmacêutico, Enfermeiro de Educação Continuada, Enfermeiro, médico Vascular, médico Infectologista, técnico de Enfermagem e analista de Laboratório.

No Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para os cargos de Enfermeiro, técnico de Enfermagem, Maqueiro, auxiliar de Farmácia e Nutricionista.

Para os cargos de Assistente Social, Nutricionista, Farmacêutico e Enfermeiros, os candidatos devem ter diploma de ensino superior, com registros de classe ativo, nas respectivas áreas. É desejável experiência, além de conhecimento básico do pacote _office_.

Para técnico de Enfermagem, o candidato deve possuir ensino técnico profissionalizante e registro ativo no conselho. O ensino médio completo é necessário para as vagas de Maqueiro e auxiliar de Farmácia.

Na vaga de analista de Laboratório, além de diploma de ensino superior em Biomedicina, é preciso que o candidato tenha experiência e especialização em microbiologia. Já para a vaga de Enfermeiro de Educação Continuada, é necessário ter ensino superior e Coren ativo. Experiência ou formação na área pedagógica será um diferencial.

As vagas médico Vascular e Infectologista exigem ensino superior e pós-graduação nas respectivas áreas, além de registro ativo e experiência. É preciso também conhecimento no pacote _office_ e vivência na área hospitalar.

Inscrições

Os interessados devem acessar o menu “Trabalhe Conosco”, no site da Pró-Saúde e em seguida, acessar a opção “Conheça nossas oportunidades”, clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.

Para concluir o processo, os candidatos devem realizar o cadastro no Portal

VAGAS (www.vagas.com.br), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.

**Sobre a Pró-Saúde**

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

