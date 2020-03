Pró-Saúde lança diretrizes institucionais para prevenção do coronavírus

(Foto:Reprodução) – A Pró-Saúde, uma das maiores instituições filantrópicas de gestão hospitalar do país, lança nesta quinta-feira (12), três conteúdos institucionais com orientações de prevenção do Covid-19, doença popularmente chamada de coronavírus.

Com o anúncio da OMS (Organização Mundial de Saúde) de estado de pandemia da doença, e a previsão de que o número de pessoas infectadas no mundo aumente ainda mais nas próximas semanas, a gestora hospitalar reforçou as orientações de prevenção nos diferentes ambientes em que atua, com o objetivo de evitar uma possível transmissão nestes locais.

Hoje, a Pró-Saúde gerencia 23 unidades hospitalares e quatro Centros de Educação Infantil (CEIs) na capital paulista, além da estrutura de sua sede administrativa. Ao todo, são mais de 16 mil colaboradores em 24 cidades de 12 estados brasileiros. Com grande expertise na área da saúde, a instituição se coloca como protagonista na disseminação de informações corretas sobre prevenção para todos os seus stakeholders.

Os conteúdos foram produzidos em formato mobile, para fácil circulação nas redes sociais, e também materiais gráficos com uma linguagem objetiva que dialoga com o público de forma direta, fixadas em locais estratégicos em todas as unidades, garantindo que todos sejam impactados pelas informações.

“Diante da variedade de ambientes em que nossos profissionais atuam, vimos a necessidade de produzir peças customizadas para cada público. Por isso, os materiais foram produzidos com informações específicas para cada nicho. A melhor arma que temos contra a doença é a informação, com a adoção de medidas corretas de prevenção”, explica Fernando Paragó, diretor Médico Corporativo da Pró-Saúde.

Entre as recomendações da Pró-Saúde para os funcionários da área corporativa, e população em geral, estão higienizar as mãos com água, sabão e, se possível, álcool em gel; usar lenços descartáveis para cobrir o nariz e a boca ao espirrar e/ou tossir; e procurar atendimento médico em caso de aparecimento dos sintomas da doença.

Quanto às unidades de saúde, além dessas medidas básicas, constam também algumas de caráter técnico, como verificar a necessidade de novos dispensers de álcool em gel; limpeza constante de camas, macas, superfícies, equipamentos e ambulâncias; garantir quantitativo adequado e contingencial de itens como máscaras, álcool gel, avental e luvas e processar materiais respiratórios como desinfecção de alto nível.

Já para as unidades educacionais, a instituição orienta a adoção de novas formas de cumprimentar as crianças, evitando até mesmo beijo na testa, disponibilização de álcool em gel nas classes (com uso supervisionado pelas professoras) e ações de conscientização junto aos pais, sobre a importância de vacinarem as crianças na campanha da gripe, que começará no dia 23 de março.

“Nesta era globalizada, uma grande quantidade de informações circula com muita rapidez e, infelizmente, nem todas estão corretas. Por isso, julgamos como uma prioridade disseminar um material sério e com informações corretas para todos”, completa Paragó.

**Assistência Hospitalar**

Desde o início da crise global relacionada ao coronavírus, a Pró-Saúde está promovendo treinamentos internos voltados aos profissionais da equipe assistencial de unidades hospitalares, para garantir atendimento seguro e adequado aos pacientes que apresentarem sintomas da doença.

Ao todo, cinco hospitais gerenciados pela Pró-Saúde em diferentes regiões do Brasil realizam treinamentos, nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso e Pará.

No Espírito Santo, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, os profissionais foram orientados sobre como identificar os casos suspeitos envolvendo o Covid-19, prevenção e protocolos de isolamento. Já em Mato Grosso, o Hospital São Luiz, unidade própria da Pró-Saúde em Cáceres, os profissionais da unidade também foram devidamente orientados sobre como proceder diante de casos suspeitos da doença e o HSL auxiliou na capacitação de profissionais de saúde do município.

No Pará, das dez unidades gerenciadas pela Pró-Saúde no Estado, três hospitais foram selecionados em conjunto com a Secretaria de Saúde Pública do Estado e Ministério de Saúde para atendimento dos casos de Covid-19. O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, e Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá, são unidades que, juntas, são referência para 54 municípios que somam 2,8 milhões de habitantes.

Fonte:Adrielle Lopes Sousa Ascom HMUE

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...