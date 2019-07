Pró-Saúde oferta vagas para o Hospital Metropolitano

As oportunidades são voltadas aos profissionais da área da saúde. (Foto: Reprodução)

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, divulgou na tarde desta sexta-feira (5) a abertura do seu mais novo processo seletivo que visa a contratação de candidatos os cargos de: enfermeiro(a), técnico(a) de enfermagem e farmacêutico(a).

Os interessados devem cadastrar currículo e através do endereço eletrônico da Pró-Saúde

Para todos os cargos a organização oferece vale-transporte, refeitório, ginástica laboral, massoterapia, programa de treinamentos e convênio com empresas parceiras.

No cargo de enfermeiro(a), o candidato deve ter diploma de ensino superior em enfermagem e registro de classe. As atividades desenvolvidas pelo profissional incluem: auxiliar a equipe médica e executar cuidados de enfermagem aos pacientes de suas responsabilidades; prescrever cuidados de enfermagem, realizar e supervisionar sua execução; elaborar curativos complexos; prestar cuidados de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.

Para o(a) Técnico(a) de enfermagem desenvolverá atividades como: receber pacientes admitidos na unidade e orientá-los quanto aos protocolos e procedimentos do hospital; executar cuidados relativos à higiene, alimentação, movimentação dos pacientes e limpeza concorrente da unidade; administrar medicações e tratamento prescritos; verificar e anotar sinais vitais, controle hídrico e outros, nos horários prescritos. Para concorrer é necessário possuir certificado de curso técnico-profissionalizante e registro no conselho de classe.

Já os candidatos interessados em concorrer à vaga de farmacêutico devem possuir ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no conselho de classe. Entre as atividades atribuídas, estão: assegurar que o medicamento seja administrado na dose, frequência, via de admissão e horário corretos; realizar a reconciliação medicamentosa e orientação de alta; desenvolver plano de cuidados farmacêuticos individual para cada paciente e verificar a adesão do paciente ao tratamento medicamentoso.

