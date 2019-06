Problema em nobreak causa princípio de incêndio dentro de supermercado em Santarém

Incêndio dentro de supermercado em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Bombeiros conseguiram controlar as chamas no estabelecimento e não houve nenhuma vítima. Caso aconteceu por trás do Mercadão 2000.

Um princípio de incêndio aconteceu dentro de um supermercado por trás do Mercadão 2000, no bairro Fátima, em Santarém, no oeste do Pará, e causou prejuízos na noite de quinta-feira (27). A suspeita é que o fogo tenha começado após curto-circuito. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que controlou a tempo o fogo e ninguém ficou ferido.

De acordo com o tenente do 4º Grupamento de Bombeiro Militar, Wilson Silva, guarnições foram acionadas por volta das 21h40 e ao chegar no local foi constatado muita fumaça e populares tentando controlar as chamas. “Devido o material queimando estava exaurindo muita fumaça”, detalhou.

Os bombeiros precisaram quebrar uma porta de vidro para entrar no supermercado e, assim, localizar de onde as chamas estavam vindo e controlar o fogo. “Se tivesse uma demora maior no acionamento a gente poderia ter tido um grande incêndio”, contou o tenente.



Incêndio foi controlado por bombeiros e o estabelecimento foi isolado por medida de segurança — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Investigações

Conforme primeira avaliação de local, o Corpo de Bombeiros constatou que possivelmente as chamas começaram após curto-circuito em um nobreak. O proprietário havia confirmado que os equipamentos ficavam ligados.

Pelo fato de os computadores ficarem próximos a mercadorias de fácil combustão, o fogo começou a propagação rápida. Porém, pelo fato de gôndolas e outros equipamentos estarem com distanciamento considerado, as chamas não ganharam força.

O supermercado foi isolado após rescaldo de local para que fosse feita a perícia por parte do proprietário.

Por G1 Santarém — Pará

