Problemas no atendimento de saúde a mulher indígena são alvos do MPF

Após vistorias, MPF faz recomendações para promover prevenção.

Órgãos municipais, estaduais e federais receberão documentação.

O Ministério Público Federal (MPF) divulgou, nesta quarta-feira (8), que fez vistorias e visitas às aldeias indígenas no Pará e constatou deficiências na prevenção saúde da mulher. De acordo com MPF, a prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de mama e da atenção ginecológica e à gestante apresentam problemas que são reflexo do quadro em que se encontra a saúde indígena em geral.

O Ministério Público Federal (MPF) vai enviar recomendações a prefeituras no Pará chamando atenção para melhorias necessárias. As recomendações estão sendo enviadas também à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), ligada ao Ministério da Saúde, a coordenadores de Distritos Sanitários Especiais Indígenas e à Secretaria de Saúde do Estado do Pará.

As entidades governamentais devem assegurar em todas as aldeias do Estado a atenção ginecológica, com visitas periódicas de ginecologista nas aldeias e efetiva disponibilidade de exames.

“Deverá ser respeitada a liberdade individual de adesão ou não das índias, de acordo com suas características culturais, e a autonomia de cada povo indígena, de modo que não haja imposição na execução dos serviços e exames; a obrigatoriedade é para o Estado disponibilizar os serviços, e não das índias se submeterem a eles”, ressalta a recomendação, que faz parte de uma ação nacional em defesa da saúde das mulheres indígenas, por iniciativa da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Fonte: G1 PA.

