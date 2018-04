Processo de instrução do caso Pau D’arco inicia nesta segunda (2)

Serão três semanas de audiências, abertas ao público, que irão ocorrer em Redenção, segundo MPPA

(Foto Arquivo/O Liberal ) – O processo que investiga a morte de dez trabalhadores rurais no município de Pau D’Arco, durante uma operação policial de reintegração de posse da fazenda Santa Lúcia, é retomado nesta segunda-feira (2), com a fase de instrução, segundo o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Serão três semanas de audiências, abertas ao público, que irão ocorrer no salão do Júri do Fórum de Redenção.

Pelo MPPA atuarão os Promotores de Justiça Leonardo Jorge Lima Caldas e Alfredo Martins de Amorim. Na primeira semana serão ouvidas 16 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, entre elas 7 sobreviventes da chacina que permanecem no programa de proteção a testemunhas.

Na segunda semana serão ouvidas as testemunhas de defesa. Já a terceira semana será dedicada ao interrogatório dos 17 policiais envolvidos no caso, dos quais 2 também estão sob proteção. Após essa fase de instrução o processo segue para as vistas do Ministério Público que fará as alegações finais e posterior envio ao juízo que decidirá se pronunciará ou não os réus.

