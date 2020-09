(Foto:Reprodução) – Interessados devem se atentar, pois as candidaturas serão recebidas em apenas três dias; veja

Processo Seletivo tem edital divulgado pela Secult do Pará

A Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult – PA) divulgou uma vaga para técnico em gestão pública – contador a fim de atuar no município de Belém.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham idade mínima de 18 anos, ensino superior em ciências contábeis, registro no órgão de classe, estejam em dia com as obrigações militares e eleitorais, possuam conduta ética, moral e social ilibada, sejam brasileiros natos ou naturalizados, possuam capacidade física e aptidão psicológica compatível com as atribuições do cargo, entre outros.

Sob jornada de trabalho de 30 horas semanais, o profissional contratado receberá salário base mensal de R$ 1.560,76, mais benefícios.

Inscrição e seleção

Os interessados deverão se inscrever nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2020, exclusivamente via internet, no site da Sipros. Não será cobrada taxa de participação.

Para selecionar os candidatos, será realizada análise documental e curricular, e entrevista individual; ambas serão de caráter eliminatório e classificatório. Caso haja empate, a preferência será dada ao candidato que tiver idade igual ou superior a 60 anos até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, nos termos do parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 10.741, de 01.10.2003 – Estatuto do Idoso.

Atribuições:

As atribuições do cargo são as seguintes: desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, pesquisa e execução de trabalhos voltados à administração pública em geral, bem como, desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação ou execução relativas à administração orçamentária, financeira, patrimonial, contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e perícia contábil de balancetes, balanços e demonstrações contábeis e executar outras atividades correlatas a sua área de atuação, de acordo com a sua formação profissional.

Validade

A validade do presente Processo Seletivo será de dois meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério do órgão.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do documento oficial disponível para consulta em nosso site.

