Processos seletivos do Forma Pará ofertam mais de 700 vagas em 16 municípios

O processo seletivo para o ProUni é para o primeiro semestre de 2019 e tem como foco estudantes egressos do ensino médio – (Foto:Reprodução)

Inscrições podem ser feitas até o dia 5 de novembro

O projeto Forma Pará está com quatro processos especiais de seleção abertos. Para os cursos ofertados pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), as inscrições se encerram na próxima quinta-feira (22). Já para os da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e do Instituto Federal do Pará (IFPA), se encerram no dia 29 de outubro e 5 de novembro, respectivamente.

As vagas em cursos de nível superior são ofertadas em municípios onde não existem campi de universidades públicas ou onde não haja oferta de oportunidades para os cursos oferecidos pelo Forma Pará, projeto do governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com as instituições públicas de ensino superior, prefeituras e entidades civis.

Mais de 700 vagas em 16 municípios

O edital da Unifesspa oferece 315 vagas nos municípios de Abel Figueiredo (Administração – 50 vagas), Bom Jesus do Tocantins (Ciências Contábeis – 50 vagas), Itupiranga (Pedagogia – 50 vagas), Jacundá (Psicologia – 35 vagas), Ourilândia (Zootecnia – 40 vagas), Piçarra (Medicina Veterinária – 40 vagas) e Tailândia (Engenharia Ambiental – 50 vagas). Já a Ufopa oferta 90 vagas nos municípios de Novo Progresso (Engenharia Sanitária e Ambiental – 50 vagas) e Rurópolis (Agronomia – 40 vagas).

A Uepa está ofertando 100 vagas para o curso de Tecnólogo em Gastronomia em Salinópolis e em Icoaraci. São duas turmas de 50 alunos cada. O IFPA oferece 240 vagas distribuídas em Marituba (Licenciatura em História – 50 vagas), Muaná (Licenciatura em Física – 50 vagas), Cachoeira do Piriá (Agronomia – 40 vagas), Dom Eliseu (Tecnológico em Rede de Computadores – 50 vagas) e Novo Repartimento (Licenciatura em Ciências Biológicas – 50 vagas).

Isenção e cotas

Os processos seletivos especiais estão sendo realizados pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). A taxa de inscrição é de R$ 80, a mesma cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Foram garantidas isenções a candidatos de baixa renda, como prevê a legislação, assim como são reservadas vagas para cotas sociais e raciais, além de vagas para pessoas com deficiência.

Também é garantida pontuação bônus para candidatos que cursaram pelo menos uma das séries do Ensino Médio no município onde a vaga é ofertada. As provas serão realizadas nas cidades onde os cursos estão sendo ofertados e a previsão é que ocorram no dia 13 de dezembro, simultaneamente.

Confira todos os detalhes nos editais disponíveis AQUI.

