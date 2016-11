Procon interdita agência bancária que descumpria lei estadual, em Belém

Do G1 PA “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Em nota enviada ao G1, o Itaú informou que ” lamenta qualquer transtorno causado aos clientes e reforça que pratica o controle dos tempos de espera em suas agências por meio de metodologia própria aplicada antes mesmo da promulgação das leis sobre tempo de atendimento. O banco está avaliando as questões que possam ter gerado tempo de fila acima do permitido e atuará prontamente para corrigi-las”.

Uma agência no banco Itaú, localizada na avenida Magalhães Barata, em Belém, foi interditada na manhã desta segunda-feira (21) pela Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/PA).Segundo o Procon, a agência estaria descumprindo a lei estadual que estipula que o tempo máximo de atendimento dentro do espaço seja de 30 minutos em dias normais e 45 minutos em véspera de pagamentos e feriados.

