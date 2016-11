Procurado -Vítimas divulgam foto e seguem rastros de comprador de gado e suposto golpista.

MAIS DE R$ 4 MILHÕES: Vítimas divulgam foto e seguem rastros de comprador de gado e suposto golpista.

Após compra e levar gado sem pagar, cidadão que tem vários nomes, esteve em Novo Progresso (Pará), Novo Mundo e Guarantã do Norte (MT), ainda segundo levantaram as vitimas, o suspeito é especialista em dar este tipo de prejuízo a pecuaristas e já esta em outro estado. As vítimas não acreditam que o cidadão retorne para reembolsar o prejuízo dado.

“Olha aí o sujeito! !! Vamos achar esse vagabundo e por ele na cadeia de novo!”; “Já vi esse mala não sei onde”; “Suspeito de roubo de gado” e outros adjetivos nada amigável circulam ao lado das duas fotos pelas rede sociais em páginas de relacionamentos nesta terça feira 08.

A imagem que circula nas redes sociais é do cidadão que, segundo fontes se diziam “instalado” em uma fazenda em Nova Monte Verde e, segundo fontes comprou com cheque sem fundo ou com problema gado de pecuaristas , gerando prejuízo de 4 a 8 milhões de reais em Prejuízos aos pecuaristas dos municípios da região de Alta Floresta.

Também segundo as fontes, existem suspeitas que elemento esteve em Novo Progresso no Pará e região, e posteriormente se deslocou para o estado de Minas Gerais.

