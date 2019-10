Procurador é preso após tentar matar juíza em tribunal

A sede do tribunal fica localizada na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. (Foto:Google Street View)

Agressor atacou a magistrada com uma faca, golpeando-a na região do pescoço. Já contido, disse que apenas “queria fazer protesto

O procurador da Fazenda Nacional Matheus Carneiro Assunção foi preso nesta quinta-feira, 3, após tentar matar a juíza federal Louise Filgueiras, no Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3). A informação foi revelada pela revista eletrônica Consultor Jurídico (Conjur) e confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Assunção atacou a magistrada com uma faca, golpeando-a na região do pescoço. A juíza federal ficou levemente ferida. Nesta quinta-feira, às 20 horas, o Estado fez contato com a assessoria de imprensa da Corte, que afirmou não saber de nada.

O procurador da Fazenda Nacional invadiu o gabinete da magistrada, que atuava em substituição ao desembargador Paulo Fontes, em período de férias. O agressor, segundo contou uma testemunha, atingiu a juíza perto da jugular. Depois de ser contido, o procurador da Fazenda afirmou apenas que “queria fazer protesto”.

Assunção foi primeiro ao gabinete do desembargador Fábio Prieto de Souza, no 22.º andar do Tribunal, mas Souza não estava no local, já que participava de uma sessão. Ele, então, desceu correndo pelas escadas e, no 21.º andar do prédio, invadiu o gabinete da juíza, cometendo o crime.

Inicialmente, Assunção atirou uma jarra de vidro em direção à magistrada. Depois, golpeou Louise Filgueiras com a faca. O procurador da Fazenda Nacional foi detido e levado pela Polícia Federal.

O TRF-3 tem jurisdição nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A sede do tribunal fica localizada na Avenida Paulista, na região central de São Paulo.

Por:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...