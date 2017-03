Procurador-geral e promotor são baleados dentro do MP

Procurador-geral e promotor são baleadosdentro do MP em Natal (RN): Caso aconteceu na sede do Ministério Público de Natal e as vítimas foram socorridas(Foto Reuters / Andy Clark ) – Quem estava na sede do Ministério Público do Rio Grande do Norte, em Natal, na manhã desta sexta-feira (24), viveu momentos de terror. Tiros foram disparados no local e atingiram o procurador-geral adjunto do estado, Jovino Pereira Sobrinho, e o promotor de Justiça Wendell Beetoven Ribeiro. Baleados, eles foram socorridos.

Segundo informações da Polícia Militar, o autor dos disparos é o servidor Guilherme Wanderley Lopes da Silva, de 44 anos. Ele teria invadido uma reunião no segundo andar do prédio, onde atirou.

De acordo com o G1, o suspeito conseguiu fugir em um carro modelo Polo de cor prata. Tudo isso aconteceu por volta das 11h30. O Ministério Público e a Polícia Militar não souberam explicar o motivo do atentado.

O promotor Wendell Beetoven atuou na Promotoria de Investigação Criminal e Combate ao Controle Externo da Atividade Policial por muitos anos. Atualmente ele servia ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

As vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho. O procurador adjunto foi atingido por dois tiros no abdômen e será submetido a uma cirurgia. Wendell foi atingido nas costas e também está internado.

A PM faz buscas na região para encontrar o suspeito. A Polícia Civil já começou a investigar o caso.

