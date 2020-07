Procurador pede reabertura de investigações contra servidor do Ministério Público

Procurador solicita que o servidor suspeito seja afastado da diretoria do Departamento de Informática e que as investigações de 2014 sejam retomadas (Ascom / MPPA)

Reclamações e suspeitas de fraude em eleições e espionagem foram redescobertas por problemas de internet

O procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), solicitou a retomada de investigações contra um servidor, que estão paradas desde 2014. Adriano Silva Arruda é diretor do Departamento de Informática e teria, ainda em 2014, acessado e-mails de promotores e procuradores.

A justificativa para esse acesso, durante a formação da lista tríplice para a escolha do procurador geral de justiça da instituição, seria “moderação”. Por esse caso, foi denunciado, criminalmente, à Polícia Civil.

Essa demora nas investigações só veio à tona por constantes problemas de informática, que vão desde a transmissão das sessões virtuais até falhas no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP).

Hamilton também solicita explicações do MPPA sobre a incapacidade técnica do servidor para estar à frente do Departamento de Informática, além de recomendar o afastamento dele da função. E isso acabou levando à suspeita do crime de violação de dados, previsto no artigo 10, da lei federal 12.965/2014.

Entre as informações que fundamentam as solicitações do procurador, está uma nota de repúdio, da Associação do Ministério Público do Estado Pará (Ampep), sobre as suspeitas contra Adriano de ter invadido contas de promotores e procuradores no período de escolha do PGJ.

A representação criminal contra ele foi registrada, no SIMP, com o número 001509-103/2014. O ofício enviado à Delegacia Geral de Polícia Civil do Pará, para abertura de inquérito policial, foi o 004/2014/3ªPJJS/MP. Essa foi a última movimentação, desde 15 de maio de 2014.

Em nota, a Procuradoria-Geral de Justiça do MPPA informou que “…recebeu, no dia 10 de julho, o requerimento do procurador de justiça Hamilton Nogueira Salame. O pedido está sob análise, pois refere-se a fatos ocorridos na gestão anterior e precisa ser devidamente instruído”. Nenhum outro detalhe foi explicado.

A redação integrada de O Liberal aguarda posicionamento da Polícia Civil do Pará e da Ampep. Ambas as instituições já foram acionadas.

Por:Victor Furtado

