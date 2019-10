Procuradora diz que porteiro mentiu sobre ida de suspeito à casa de Bolsonaro

(Foto:Adriano Machado / Reuters) – Presidente foi apontado por autorizar a entrada de acusado de matar Marielle Franco no dia 14 de março

A procuradora do Ministério Público Simone Sibilio, chefe do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), confirmou que o porteiro do condomínio onde Jair Bolsonaro reside mentiu em depoimento que envolveu o presidente na morte de Marielle Franco.

Segundo relatos iniciais, Bolsonaro teria autorizado a entrada em seu imóvel de um dos acusados de matar a vereadora, no dia do assassinato, em 14 de março.

Segundo Simone Sibilio, a autorização para a entrada de Élcio Queiroz no condomínio partiu de Ronnie Lessa.

O porteiro prestou dois depoimentos. Segundo a VEJA, no segundo, ficou dúvidas nos investigadores sobre a veracidade das informações prestadas.

