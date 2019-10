Procuradores do MPF realizam visita em presídios de Altamira para investigar denúncias de genocídio negro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um reflexo disso teria sido o massacre que vitimou 62 pessoas no presídio de Altamira. De acordo com a plataforma, 53 mortos na tragédia eram negros. “A missão da Plataforma Dhesca se reveste de especial significado para Altamira, cenário de resistência e de muitas lutas, que fazem frente à persistência das violações de direitos humanos na região.”, afirma Sadi Machado, Procurador da República (MPF).

Segundo a Plataforma, o aumento da violência e o acirramento do genocídio negro em Altamira, é uma consequência da instalação da hidrelétrica de Belo Monte na região. O empreendimento teria intensificado a letalidade na segurança pública do Pará.

