Procuradoria Jurídica do Município pede para Policia Civil investigar disseminação de fake news sobre lockdown em Santarém

(Foto:Reprodução) – A Procuradoria Jurídica do Municípo de Santarém vai encaminhar à Policia Civil do Pará, nesta quinta-feira(12), um pedido de apuração para que sejam identificados e responsabilizados os responsáveis pela divulgação de notícias falsas nas redes sociais e grupos de whatsapp sobre adoção de lockdown em Santarém, a partir do dia 16 de novembro de 2020.

Em nota ( leia abaixo a íntegra) divulgada na noite de ontem, a prefeitura desmentiu o fechamento de atividades econômicas e sociais depois do primeiro turno das eleições. “Trata-se de “FAKE NEWS” a informação que circula nas redes sociais, afirmando tal medida para próxima segunda-feira, 16.”, diz a nota.

Nota Oficial

A Prefeitura de Santarém informa que NÃO SERÁ DECRETADO lockdown no município. Trata-se de “FAKE NEWS” a informação que circula nas redes sociais, afirmando tal medida para próxima segunda-feira, 16.

A Prefeitura lamenta que pessoas de má índole estejam se aproveitando do atual momento democrático para disseminar informações falsas sobre a pandemia, colocando em risco a vida de milhares de pessoas e gerando pânico social e econômico.

A administração pública lembra ainda que todas as decisões sobre a pandemia do novo coronavírus são tratadas pelo Comitê de Crise em reuniões pré-agendas e que informações técnicas sobre o avanço da doença no município são apreciadas durante a tomada de qualquer decisão.

A Procuradoria Jurídica do Município estará tomando as medidas cabíveis junto às autoridades competentes quanto aos agentes que estão disseminando esse tipo de falsa informação.

