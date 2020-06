Estudantes paraense desenvolve programa que agiliza processos na Procuradoria Federal

Alunos do IFPA, por meio de estágio, desenvolveram módulos para automatizar a triagem.(Foto: Divulgação – site do IFPA)

Procuradoria moderniza sistemas de processos previdenciários

O volume de processos protocolados diariamente nos órgãos judiciais paraenses é crescente. Esta é a realidade enfrentada pela Procuradoria Federal do Pará (PF/PA) órgão ligado a Advocacia-Geral da União (AGU). Só no setor previdenciário e assistencial são triados em torno de 11 mil processos por mês. Tudo era feito de forma manual envolvendo um grande contingente de procuradores e servidores. Em busca de uma solução que trouxesse melhorias, celeridade e o uso de menos mão de obra no que se refere à carga diária de processos jurídicos protocolados no Sistema Sapiens e distribuição, a PF firmou uma pareceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA) – por meio do Termo de Cooperação Técnica – contratando estudantes estagiários do curso de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistema (TADS) do IFPA, campus Belém, para atuar no Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico (Nutec-PF/PA).

A solução foi desenvolvida pelos estudantes Eduardo Luiz Rodrigues Rosa e Carlos Luan Rodrigues da Silva, sob orientação do servidor analista de sistema Luiz Afonso Barata Pinheiro Júnior, responsável pela supervisão do estágio no Nutec-PF/PA, dois programas voltados a agilizar as atividades do Órgão. O primeiro resultado desse trabalho foi a entrega do sistema Mark – que completa seis meses de uso pela Procuradoria – o qual consiste num aplicativo composto por três módulos usados na otimização das atividades de triagem e distribuição dos processos previdenciários provenientes das justiças federal e estadual.

Mark é o nome da armadura do homem de ferro usada por Tony Stark, um personagem das histórias em quadrinhos do Universo Cinematográfico da Marvel, que dava superpoderes ao herói. Devido a isso, este nome foi escolhido para o aplicativo, pois permitir a uma servidora fazer a tarefa que antes só podia ser executada por nove pessoas. De acordo com matéria publicada no site da PF/PA a triagem passou do modo manual e semiautomático pra automático.

Para tornar céleres os cálculos previdenciários, também será entregue o Samir – composto por um módulo. Esse nome foi inspirado no sobrenome do personagem do livro “O homem que Calcula”, Beremiz Samir – matemático persa que fazia proezas. Conforme matéria disponível no site do IFPA, o aplicativo Samir acelerará a definição dos valores de implantação de benefícios. Os processos são enviados a contadores que calculam a correção dos benefícios. Sendo que, quanto mais lenta for essa fixação, mais tempo levará para ser concedido, e tanto o governo perde, porque tem que pagar o retroativo, como o beneficiário que demora a receber o que tem direito. Ao implantar este sistema o tempo de todo o processo diminuirá.

O programa Mark, além de beneficiar o Núcleo Estadual de Matérias Previdenciárias (NUPREV) da PF/PA, está em expansão aos demais núcleos do Órgão. Vem sendo empregado de forma experimental pela Procuradoria Regional Federal da 1ª Região. Há também compartilhamento de informação com outros servidores externos com o intuito que estes sejam multiplicadores. Além disso, disponibiliza-se os códigos-fontes para transferência tecnológica da ferramenta tornando-o acessível aos interessados. De forma geral o maior beneficiário de todos esses programas é a sociedade.

