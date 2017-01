Procurando emprego? Mais de 9 mil vagas em concursos públicos no país

Há casos em que a remuneração inicial pode chegar a mais de R$ 27 mil

Foto: © Marcos Santos/USP Imagens

A tão almejada estabilidade profissional para muitos é sinônimo de concurso público. E o início do ano marca o início da “temporada” de editais e seleções. Há 9.463 vagas abertas em todo o país.

PUB

As opções também incluem diversas carreiras, cargos e níveis escolares. Há casos em que a remuneração inicial pode chegar a mais de R$ 27 mil, como é o caso da seleção do Tribunal Regional Federal da 2ª Região , com vagas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Confira abaixo alguns dos principais concursos em aberto, listados pelo UOL.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (ES/RJ) Vagas: 50 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 27.500,17 / Inscrição: de 16/1 a 14/2

Fortaleza (CE) Vagas: 5 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 24.115 / Inscrição: até 18/1 /

Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR) Vagas: 5 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 21.657,46 / Inscrição: até 3/3

Capinzal (SC) Vagas: 38 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 496,71 (10h/semana) a R$ 15.308,10 / Inscrição: até 19/1

Coromandel (MG) Vagas: 801 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 978,90 a R$ 14.154,40 / Inscrição: até 15/1

Cruz Alta (RS) Vagas: 23 / Escolaridade: níveis fundamental e superior / Salário: R$ 1.014 a R$ 12.912,37 / Inscrição: até 24/1

Polícia Militar (DF) Vagas: 200 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 5.202,59 a R$ 11.894,25 / Inscrição: até 8/2

Boa Esperança (MG) Vagas: 210 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 11.880 / Inscrição: de 20/3 a 30/4

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) Vagas: 423 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 7.951,13 a R$ 11.717,56 / Inscrição: 13/1 a 28/2

Mafra (SC) Vagas: 10 / Escolaridade: níveis técnico e superior / Salário: R$ 1.314,02 a R$ 11.480,85 / Inscrição: até 30/1

Santana de Parnaíba (SP) Vagas: 25 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 1.094,25 a R$ 11.447,54 / Inscrição: até 10/1

Lamim (MG) Vagas: 61 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 885 a R$ 11.277,36 / Inscrição: até 11/1

Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) Vagas: 161 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 2.777 a R$ 10.285 / Inscrição: de 10/1 a 15/3

Polícia Militar (DF) Vagas: 4 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 10.147,13 / Inscrição: até 31/1 / Mais informações: http://zip.net/brtxT9

Consórcio Intermunicipal de Saúde (MG) Vagas: 556 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 7.746,90 / Inscrição: até 9/1

Belo Horizonte (MG) Vagas: 5 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 7.630,26 / Inscrição: de 17/1 a 16/2

Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM/RJ) Vagas: 50 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 2.550 a R$ 6.595,83 / Inscrição: até 15/1

Fundação Hemocentro de Brasília (DF) Vagas: 400 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 3.705 a R$ 5.820 / Inscrição: até 6/2

Irituia (PA) Vagas: 417 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 5.000 / Inscrição: até 9/1

Magalhães Barata (PA) Vagas: 795 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 5.000 / Inscrição: até 31/1 / Mais informações: http://zip.net/bftyBj

Riachão (MA) Vagas: 193 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 5.000 / Inscrição: até 13/1

Ipatinga (MG) Vagas: 268 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 1.011,75 a R$ 3.764,09 / Inscrição: de 12/2 a 16/3 /

Pará de Minas (MG) Vagas: 619 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 3.424,92 / Inscrição: até 23/1

Aeronáutica Vagas: 358 / Escolaridade: nível médio / Salário: R$ 3.325 / Inscrição: de 19/1 a 17/2

Aeronáutica Vagas: 173 / Escolaridade: níveis técnico e médio / Salário: R$ 3.325 / Inscrição: até 31/1

Polícia Militar (MG) Vagas: 1.350 / Escolaridade: nível superior / Salário: a partir de R$ 3.278,74 / Inscrição: até 21/1

Superintendência de Controle de Endemias de São Paulo (Sucen/SP) Vagas: 321 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 1.026,00 a R$ 3.154,18 / Inscrição: de 17/1 a 31/1

Rio de Janeiro (RJ) Vagas: 363 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 2.744,79 / Inscrição: até 23/1

Araxá (MG) Vagas: 301 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 900 a R$ 2.376,49 / Inscrição: até 10/1

Cruz Alta (RS) Vagas: 430 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 642,48 a R$ 1.588,95 / Inscrição: até 24/1

Nova Cruz (RN) Vagas: 210 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 880 a R$ 1.500 / Inscrição: até 14/2

Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru (SP) Vagas: 309 / Escolaridade: nível fundamental / Salário: R$ 1.314 / Inscrição: até 29/1

Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão (MA) Vagas: 329 / Escolaridade: níveis fundamental, técnico e médio / Salário: R$ 1.050 a R$ 1.900 / Inscrição: até 13/2

Fonte: Notícias Ao Minuto

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...