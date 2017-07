Produção de soja e milho crescerá 40% em oito anos em Mato Grosso

A produção de soja e milho de Mato Grosso em 2025 é estimada em 85 milhões de toneladas, sendo 46 milhões (t) da oleaginosa e 39 milhões (t) do cereal. O avanço projetado para os próximos 8 anos é de 40%, já que a estimativa para a safra deste ano é de 60,7 milhões (t), sendo 31,2 milhões (t) de soja e 29,5 milhões (t) de milho. O principal desafio para o setor agropecuário é a abertura de mercado para a produção crescente deste e dos próximos anos.

As oportunidades e os acordos para o comércio internacional foram debatidos na sexta-feira (7) durante o 6º Fórum Mais Milho, realizado em Primavera do Leste (a 244 km de Cuiabá), que contou com a presença de 22 embaixadores de países parceiros do Brasil. Só para se ter uma ideia, nos últimos 12 anos, a produção de soja aumentou 83,5%, saindo das 17 milhões (t) em 2005 para as 31,2 milhões (t) este ano. O milho avançou 767% no mesmo período, saindo de 3,4 milhões (t) colhidas em 2005 para 29,5 milhões (t) estimadas para esta temporada.

Endrigo Dalcin, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), destacou a evolução da produção agropecuária estadual durante o evento, que teve o objetivo de demonstrar o potencial do Estado para a realização de negó- cios com os países convidados. “Quisemos ressaltar, acima de tudo, a qualidade do nosso produto, que se destaca perante os outros produtores, pois aqui plantamos na época da chuva e colhemos durante a seca, o que possibilita que o nosso milho seque naturalmente, não sendo necessário um processo industrial para secagem. Isto torna a qualidade do nosso grão superior ao de demais países”.

“E a nossa produção está crescendo aliada à preservação ambiental, pois a agricultura vai avançar sobre as áreas degradadas. No evento estiveram países com os quais já temos relação comercial e podemos estreitar o contato para exportar ainda mais”, explica.

