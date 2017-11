Produção do Miss Bumbum vai entrar com processo contra abusador

A final do Miss Bumbum, realizada na noite de segunda-feira (6), em São Paulo, foi marcada por confusões.

Além da representante do Rio de Janeiro (que não se classificou para a etapa final) acusar a participante do Pará, Andressa Prata, de ter colocado silicone no bumbum, o que não é permitido pelas regras do concurso, um homem ainda passou a mão na vencedora, Rosie Oliveira, do Amazonas.

A organização do concurso se pronunciou, na noite desta terça (7), sobre o caso de abuso.

“Vamos pedir imagens do circuito interno para entrar com uma ação contra essa pessoa”, declarou Cacau Oliver, organizador do evento. “O concurso sempre preza pela segurança e imagem de todas as candidatas”.

Antes da final, o concurso fez uma ação com as candidatas usando roupas de carne para chamar a atenção das pessoas para a objetificação da mulher. O intuito da ação foi mostrar que elas “não são só um pedaço de carne”, como muitos acham, vetando completamente qualquer ato de machismo ou preconceito.

