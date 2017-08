Produtor colhe cará gigante de quase 2 metros e 27 kg em MT

Raiz possui o mesmo tamanho do produtor Antônio Francisco da Silva. Técnico explicou que normalmente a raiz possui apenas 30 centímetros.

O produtor rural Antônio Francisco da Silva, de 56 anos, possui uma plantação de cará e inhame há nove anos em sua propriedade na zona rural de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. Mas, na última segunda-feira (21), teve uma surpresa. Colheu um cará gigante, de 1,70 metro e 27 kg. Ele contou que, normalmente, vende a produção, mas que, nesse caso, vai dividir com os vizinhos.



“Eu acho bonito e fico muito feliz. Poderia vendê-lo e ganhar dinheiro, mas esse eu vou distribuir para os vizinhos”, contou Antônio.

O técnico agrícola Alan Maran explicou que não é comum essas raízes plantadas crescerem tanto. “O tamanho normal de um cará é de aproximadamente 30 centímetros”, afirmou.

Essa é a segunda vez que o produtor colhe um cará com tamanho fora do comum em sua plantação. Há alguns anos foi surpreendido com uma raiz de 2 metros de comprimento.



Fonte: G1 MT.

