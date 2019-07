Produtor Rural é amarrado durante assalto no interior de Novo Progresso

Por volta das 09h desta sexta-feira (12), um produtor rural foi alvo de dois criminosos que invadiram sua propriedade, próximo há comunidade de Alvorada da Amazônia. (Imagem ilustrativa)

Conforme a vítima, os criminosos estavam provavelmente, com um revólver calibre 38 e uma espingarda(calibre não identificado) , quando foi surpreendido ao chegar de serviços na propriedade, entraram na sua residência e anunciaram o assalto. Eles amarraram o produtor.

Os bandidos saíram com uma motocicleta HONDA BROS de cor Vermelha Paca QED 6348. Assim que conseguiu se liberar, a vítima acionou a Policia Militar. Os militares realizaram buscas, mas os criminosos não foram encontrados.

O trabalhador não conseguiu identificar os assaltantes – não olhou para os ladrões – não tem suspeitos.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Todo o conteúdo áudio visual do Jornal Folha do Progresso está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral, sua reprodução é permitida desde que citado a fonte e com aviso prévio através do e-mail adeciopiran.blog@gmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...