Produtores de Novo Progresso na safrinha

O plantio de inverno já se tornou a maior safra, e a safrinha agora é no verão. ( Safrinha de milho plantada em Novo Progresso -Foto Jornal Folha do Progresso)

“O plantio da safra verão, se analisarmos a região de Novo Progresso, começa no inicio de outubro e início de novembro, dependendo de onde a chuva vier mais cedo. Quanto à safra de inverno, o plantio começa a partir da metade de janeiro de 2016”, relata o especialista.

Atraso no plantio da soja já compromete safrinha , agricultores de Novo Progresso e região apostam na lavoura de milho, outros no arroz até que ainda planta outra vez o soja apostando no clima.

Com chuvas muito abaixo da média, o plantio da soja atrasou em Novo Progresso (região) , a soja deveria ser plantada em outubro foi plantada em dezembro.

Para alguns agricultores , onde as chuvas chegaram mais cedo em outubro de 2017, produtores conseguiram plantar e já colheram e plantaram a safrinha, outros ainda colhem a safra 2017/2018, a safrinha pode estar comprometida.

Para o plantio de verão as opções de cultivo nesta mesma região são soja e arroz, este último de forma reduzida, mas ainda relevante. Já nas demais regiões brasileiras, a soja é a principal cultura em área plantada no verão, o milho a segunda, e depois o arroz e o feijão.

Para a safrinha de inverno os produtores contam com o arroz e milho, principais cultura na safrinha, muitos ainda aproveitam o deixa e semeiam o pasto para criação de bovinos.

Além de todos esses fatores, a soja é uma leguminosa, e como tal o plantio do milho, que é uma gramínea, vem na sequência. Nesse cenário tem-se a rotação de culturas, muito benéfica para as plantas e para o solo.Ainda como vantagem há a possibilidade de plantio antecipado da soja.

“Nos últimos anos, uma série de inovações, como o encurtamento de ciclo da soja, permitiu a redução de risco de produção da safra de inverno.

“Até cinco anos atrás a soja gastava de 130 a 140 dias para encerrar seu ciclo de produção”. “Agora são apenas 105 dias a 110, dependendo da variedade e da região”, pontua o especialista.

De acordo com as informações de técnico agrícola que acompanha o desenvolvimento da soja na região, a maioria das cultivares de soja recomendadas para novo Progresso (região) têm ciclo de 105 a 115 dias, esse atraso afeta automaticamente a segunda safra, que tem a produção de milho como carro-chefe e janela ideal de plantio terminando em fevereiro. Esse prazo apertado entre a safra de soja e a safrinha de milho pode ter reflexos em toda a cadeia produtiva, explica.

“Poucos produtores vão plantar milho para colher no verão, teremos uma safrinha comprometida, porque mesmo sendo plantada, ela terá uma produtividade menor”. Então isso preocupa bastante nesse momento os produtores rurais.

Ele conta que houve atraso grande no plantio de soja em toda região, incluindo o Mato Grosso, principal fronteira agrícola da região,nos anos anteriores, os trabalhos de semeadura em suas lavouras terminaram na primeira semana de novembro. Nesta safra teve produtor que começou o plantio em dezembro outros plantaram em janeiro de 2018, a situação está tão crítica que se chover nos próximos dias, ele praticamente vai começar a colheita poucos vão ariscar plantar safrinha a janela esta bem curta.

Para quem já colheu o soja até fevereiro, pode arriscar até a quinzena de março. Obviamente, nós vamos ter que reduzir a tecnologia em função do risco que é a safrinha semeada nessas épocas.”

Culturas alternativas na safrinha

Como a janela da safrinha de milho está comprometida, a Aprosoja-MT recomenda a busca por culturas alternativas, que podem ter menor custo de produção, preços de venda relativamente atrativos ou ainda proporcionar melhorias ao solo.

“Temos várias alternativas: sorgo, que já é comum; a rotação com braquiária, que é o mais recomendado, pois melhora a estrutura do solo; feijão caupi, girassol. São várias alternativas dependendo da época que o produtor vai iniciar sua colheita de soja”, diz o presidente da Aprosoja-MT.

Enquanto a janela ideal de plantio do milho termina em fevereiro, a semeadura dessas culturas alternativas costuma se estender até meados de março. Cabe ao produtor avaliar e escolher a melhor opção para a safrinha em sua propriedade, informou.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

