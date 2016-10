Produtores Rurais de Novo Progresso envolvidos com a bacia leiteira receberão a instalação de 22 tanques resfriadores

Os tanques resfriadores estão distribuídos da seguintes maneira: 2 tanques 2000lts, 5 de 1500lts e 13 de 1000 lts. Sendo que no Município já possui dois tanques resfriadores que estão parados, quando os técnicos da Coopernova vierem instalar os tanques novos, eles irão recupera os dois tanques existentes.

A bacia leiteira de Novo Progresso ira começar com 22 (vinte dois ) pontos de coleta de leite. Com previsão para ser instalado mais 15 pontos no Município.

O técnico da Coopernova ( Welson ), solicitou que os produtores rurais construam os abrigos ( casinhas ) local a onde serão instalados os tanques, puxem a energia e envie as fotos da obra construída, somente depois de construído os abrigos que serão enviado os tanques.

Com essa solicitação do técnico da Coopenova ficou evidente que a Cooperativa e a Secretária de Agricultura em nome do Senhor João Borges fizeram cada um a sua parte para a implantação da bacia leiteira, neste momento a decisão de consolidar a implantação da bacia leiteira está na mãos dos produtores rurais, porque para continuar o outro estágio necessita dos abrigos e da energia.

Conforme disse o Welson: O sucesso da bacia leiteira vai depender do pessoal interessado que nos visitou, que participou das reuniões e que foram visitados. Acredito que agora já demos um bom passo, agora é por em prática tudo que foi planejado.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Por: Gilberto Alvarenga- Contador

Curtir isso: Curtir Carregando...