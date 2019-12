Produtos eletrônicos e acessórios são apreendidos com dupla durante fiscalização da PRF na BR-163, em Santarém

Produtos apreendidos, sem nota fiscal, foram apresentados na Seccional de Polícia Civil — Foto: PRF/Divulgação

Os dois homens e a mercadoria foram apresentados na Seccional de Polícia Civil na tarde de domingo (8).

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou na tarde de domingo (8), no km 995, da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará, dois homens em um veículo branco, com placa de Porto Velho (RO). No interior do veículo, foram encontrados vários produtos que teriam sido comprados em São Paulo (SP) e estavam sendo comercializados na região oeste paraense.

Segundo a PRF, o condutor do veículo, Cleiton Jennings, e o passageiro, Valdir Braga Gomes, afirmaram que estavam voltando da cidade de Jacareacanga para Santarém e que Valdir teria comprado as mercadorias, porém nenhuma nota fiscal foi apresentada.

Considerando a suspeita de crime e após uma busca minuciosa no veículo, os dois foram encaminhados a 16ª Seccional de Polícia Civil.

No carro foram encontrados equipamentos eletrônicos e acessórios, sendo 12 relógios, dois celulares S10, dez celulares J6, três celulares S8 sem bateria, um celular S5 sem bateria, um celular J7 sem bateria, três fitas de LED e três controles.

