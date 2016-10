Produtos Florestais- Operação desfaz esquema de corrupção na Sefa

Transporte ilegal de madeira, vantagens ilícitas, fraude no sistema de comercialização e transporte de produtos florestais do Pará, são alguns dos pontos investigados na operação.

Iniciada em Mãe do Rio, região nordeste do Pará, a Operação Virtualis investiga um sistema de corrupção dentro da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa).

You May Also Like