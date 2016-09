Professor de Educação Física é preso por suspeita de estupro, em Belém

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (13) um professor de Educação Física por crime de pedofilia, em Belém. O suspeito é acusado de aliciar uma adolescente para práticas sexuais. Ele é treinador de uma escola infantil de futebol que possui 50 jovens cadastrados na faixa de 15 a 17 anos.

De acordo com a polícia, a prisão do acusado é resultado de investigações que levaram até a prisão do professor em flagrante. Ele vinha mantendo contato com a vítima por um aplicativo de mensagens instantâneas e estava tentando marcar um encontro com a garota.

O acusado foi levado para a Seccional Urbana da Sacramenta e autuado por crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, por estupro de vulnerável tentado, e artigo 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, como o fim de com ela praticar ato libidinoso.

G1PA

