Professor de escolinha de futebol é preso suspeito de estuprar 7 alunos

O agressor, que também é professor de Educação Física, já estava com um mandado de prisão temporária em aberto.

Alunos de uma escolinha de futebol no município de Eunápolis, na Bahia, podem ter sido vítimas de abuso sexual. O suspeito, que foi preso nessa terça-feira (22), é treinador dos adolescentes. Segundo a Polícia Civil, o homem, identificado como Gilberto Júnior Rocha da Silva, conhecido como “Juninho”, de 28 anos, se apresentava como professor do Vitória.

De acordo com informações do G1, o agressor, que também é professor de Educação Física, já estava com um mandado de prisão temporária em aberto. Atualmente, a polícia acredita que quatro menores tenham sido estuprados por Gilberto. Mas o número pode subir, adiantou a corporação, para sete vítimas. Para atraí-las, afirmou o delegado Moisés Nunes Damasceno, o suspeito fingia ser mulher.

“No início, para atrair as vítimas, ele se passava por uma mulher. Após enviar fotos com conteúdo pornográfico, obtidas por ele na internet, ainda fingindo ser menina, Gilberto induzia os garotos a também enviarem fotos”, detalhou o delegado Moisés Nunes Damasceno, acrescentando que, na casa de Gilberto, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, foram encontradas imagens pornográficas dos alunos.

Damasceno ainda ressaltou que o suspeito coagia os adolescentes a realizarem fotos eróticas durante chamadas por vídeo ao vivo. “Em outros casos, ele chegava a marcar encontros presenciais, mediante ameaça e praticava atos sexuais com as vítimas”, disse o delegado. O treinador de futebol segue preso à disposição da Justiça.

