Professor é achado morto nu na cama; 3 jovens são suspeitos pelo crime

Ainda segundo a polícia, a casa da vítima estava toda revirada e sua motocicleta foi achada em outro bairro da cidade. Dois dos jovens investigados teriam ido à casa de Denis e, após consumirem bebida alcóolica e entorpecentes, acabaram cometendo o crime e executaram a vítima com golpes de faca. Durante a ação, os rapazes teriam se ferido e logo após o assassinato, saíram em fuga na moto do professor.

De acordo com a Polícia Civil, o professor foi encontrado nu em cima da cama e o corpo apresentava sinais de perfurações de faca. Os suspeitos pela autoria do crime, três jovens com idades entre 17,18 e 21 anos, foram detidos.

A forma brutal como Denis Alves Farias, de 44 anos, foi morto causou revolta na população de Juína, município próximo à Cuiabá, no Mato Grosso. A vítima era professor do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). O crime ocorreu na última segunda-feira (19).

