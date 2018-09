Professor é morto a pauladas em Xinguara

Professor é encontrado morto com sinais de violência (Foto: Reprodução)

Corpo da vítima foi encontrado nesta sexta, 28. Marcio Cleber da Cunha, 37, dava aulas em Rio Maria.

O corpo de Márcio Cleber da Cunha, de 37 anos, foi encontrado atrás do parque de exposição do município de Xinguara, sudoeste do Pará, nesta sexta-feira (28).

Segundo informações do 17º BPM de Xinguara, o corpo estava com a calça abaixada e com vários sinais de violência.

Havia também alguns traumatismos na cabeça, que podem ter sido causados por pedaços de madeira que estavam próximo ao corpo.

A vítima era conhecida como professor Márcio em Rio Maria, local onde trabalhava há alguns anos. Ele chegou a concorrer ao cargo de vereador do município nas eleições de 2016.

