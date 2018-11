Professor é preso por abusar de meninas de seis a oito anos, em Parauapebas

Foto:Divulgação Policia- Dailson trabalha na rede municipal, atendendo crianças do ciclo inicial

Na manhã desta segunda-feira (19), foi preso o professor Dailson De Jesus Freitas Viana, acusado de abusar sexualmente das alunas da escola onde trabalha, em Parauapebas, sudeste paraense. O professor leciona na rede de educação municipal, trabalhando com os ciclos iniciais, dando aula para crianças entre seis e oito anos. Segundo a denúncia, essa seria a faixa etária das vítimas, todas meninas.

Dailson foi preso nas primeiras horas da manhã, assim que chegou à escola onde trabalhava. A Secretaria Municipal de Ensino (Semed) não divulgou o nome da instituição de ensino para não expor as vítimas. Dailson foi levado para a 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, após as denúncias contra o professor chegarem à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e Delegacia Especializada de Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca) na semana passada. Ele foi autuado com base no Artigo 217 –A do Código Penal Brasileiro, que fala sobre ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor catorze anos. A pena pode ser de oito a quinze anos de reclusão.

Em nota, a Semed disse que “abomina este e qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano e que está tomando todas as providências administrativas cabíveis, inclusive informa que o docente será encaminhado para Processo Administrativo Disciplinar (PAD)”. A Semed informou ainda que o Departamento de Apoio Psicossocial e Pedagógico da instituição irá acompanhar os alunos e familiares da turma atendida pelo professor.

