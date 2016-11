Professor mata professora e queima corpo em fogueira

A professora Ana do Nascimento Lima, de 48 anos, foi assassinada a facadas e teve o corpo queimado em uma fogueira.

O principal suspeito é o também professor, identificado apenas como Weider da Silva Galvão.

O crime teria sido motivado após um desentendimento dos dois. Vítima e suspeito lecionavam no município de São João da Ponta, no nordeste paraense.

Eles haviam saído juntos do município no carro do suspeito.

A professora seria deixada no KM 39 da PA-136 e iria pegar outra condução para ir até o município de Terra Alta, também no nordeste paraense.

Como ela não apareceu no local, familiares começaram a ficar preocupados. Como eles sabiam que ela viria de carona com o professor, a família acionou a Polícia e foi atrás do suspeito para verificar o que tinha acontecido.

Por UOL

