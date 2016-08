Professora corta cabelo e joga álcool em aluna

(Com informações do R7)

Uma professora cortou o cabelo de uma criança de seis anos e ainda jogou álcool na cabeça da aluna alegando que ela teria piolhos. O caso aconteceu escola municipal de Cariacica, na região metropolitana de Vitória (ES). A informação foi publicada no portal R7. A professora teria cortado ainda a franja de forma malfeita, machucando a criança. O cabelo que antes batia nas costas, agora está na altura dos ombros. A aluna chegou a fazer cocô nas calças com medo e a professora teria dito que ela estava “fedorenta”, segundo informou uma prima da criança. A mãe da menina ficou revoltada. A menina e os primos estão com medo de voltarem para a escola.

