Professora de Santarém é bicampeã na fase estadual do prêmio Professores do Brasil

Professora Adriane Gisele, do Cemei José Procópio, em momento de recreação com a turma de bebês — Foto: Adriane Gisele/Arquivo pessoal-

Adriene Gisele é professora da rede municipal e em 2018 está trabalhando com turma de bebês.

Não basta ser professora, tem que viver o Magistério. Pelo menos para a professora Adriane Gisele Sá Menezes, do Centro Municipal de Educação Infantil José Procópio, em Santarém, oeste do Pará, tem sido assim. E o resultado além do desenvolvimento dos alunos é a satisfação pessoal com o reconhecimento de seu trabalho. Pelo segundo ano consecutivo, Gisele é a campeã da fase estadual do Prêmio Professores do Brasil.

Em 2018, Gisele venceu a fase estadual do PPB com o projeto “Bebês em movimento: Brincadeiras e descobertas no berçário”, concorrendo com professores de vários municípios paraenses. Agora, o projeto de Gisele concorrerá com os vencedores dos demais estados da região Norte, cujo resultado será conhecido no dia 11 de outubro.

Em 2018, Gisele recebeu a missão de trabalhar com crianças na faixa etária de 1anos e 3 meses a 2 anos. “Nós desenvolvemos um trabalho junto aos bebês. Foi o primeiro ano que a Cemei José Procópio está atendendo bebês e nós vimos a necessidade de desenvolver atividades didáticas e pedagógicas para adaptá-los ao novo ambiente. Normalmente, as rotinas e atividades nas creches são adaptadas das crianças maiores para os bebês e nós pensamos que não faz sentido”, contou.

Para a professora que é uma apaixonada pelo Magistério, era preciso trabalhar atividades e um ambiente voltado para a faixa etária específica que ela tinha em mãos. “Precisamos de um olhar especial para os bebês. Então, com o apoio da coordenação do Cemei nós organizamos e reestruturamos todo o ambiente da sala de aula para receber os bebês, justamente levando em consideração a mobilidade para favorecer a construção da autonomia deles”, explicou.

Segundo Gisele, a sala de aula foi organizada em cantinhos, que foram chamamos de cantinhos pedagógicos. São cantinhos de contação de história, do rabisco, da fantasia, dos brinquedos, entre outros. Essa foi a primeira etapa. Em uma segunda etapa, foram trabalhadas atividades motoras, como a pintura para que os bebês desenvolvessem algumas habilidades como a motricidade e a interatividade uns com os outros.

Para Gisele, que em 2017 venceu a fase estadual do PPB com o projeto “A relação dos recursos hídricos com as lendas folclóricas amazônicas: na infância se produz conhecimento”, ganhar o prêmio pelo segundo ano consecutivo é a reafirmação de que ele está no caminho certo.

“É uma sensação muito boa, ganhar esse prêmio só renova a certeza de que eu fiz a escolha certa pelo Magistério. Realmente é isso que eu gosto, que eu quero fazer, comprometida com esse trabalho, eu me sinto ainda mais motivada para fazer a diferença e ser um referencial no município. Por que é uma oportunidade que nós temos para ser inspiração para outros profissionais da educação e permite que o nosso trabalho seja conhecido por outras pessoas”, pontuou.

O momento da pintura é de diversão, interação e desenvolvimento motor para os bebês no Cemei José Procópio — Foto: Adriane Gisele/Arquivo pessoal

O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação juntamente com instituições parceiras que busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.

Em 2018, 4.040 mil professores de todo o Brasil inscreveram projetos no PPB, que chega a sua 11ª edição.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém, PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...