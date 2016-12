Professora desaparece em Novo Progresso –Família esta desesperada

Jucileia Calegaro saiu de casa na manhã deste sábado (17) e não mais vista e não deu noticia.

A Professora |Juceileia Calegaro de 35 anos, esta desaparecida a família disse que ela tinha separado do esposo (Chinês) e estava reatando namoro com ex-namorado Aluizio Bruno Barros Filho (Foto) da cidade de Primavera do Leste do estado do Mato Grosso. Jucileia estava tentando reatar um namoro que existiu a 12 anos atrás.

Jucileia chegou a casa pela manhã de sábado (17), falou com a mãe chorando e disse que não tinha mais jeito, posteriormente saiu com o suspeito em uma motocicleta CBX 350cc de placa NPG 7563 da cidade de Primavera do Leste (MT), e não comunicou mais com a família que esta desesperada.

O Suspeito também foi visto em um veiculo Ford Fiesta Het Placa DAZ 6418 de cor preta.

A família disse estar preocupada, ela deixou filho na casa de um amigo, e não voltou para buscar.

A família teria visto a professora bastante preocupada , chorando e atordoada.

A família pede para caso alguém saiba do paradeiro da Professora Jucileia ligar para família nos telefones

(93) 981078895 ou (93) 981288474.

Jucileia Calegaro é professora da Escola Machado de Assis no Bairro Industrial de Novo Progresso.

Conforme foi registrado na Delegacia de polícia pela mãe da professora, Jucileia estava de viagem marcada para Fortaleza, e ela tem de posse um vídeo que o suspeito ameaça de morte a filha e o neto “O Filho dela e ela iriam morrer”.

O Caso foi registrado na Delegacia de Policia de Novo Progresso

