Professora desaparece no sudeste paraense e família pede ajuda nas buscas

Uma professora identificada como Sidalha Pereira, que trabalha na Escola Hermes da Fonseca, no município de Pacajá, no sudeste do Estado, está desaparecida desde a sexta-feira (23), quando foi vista nas vicinais da zona rural de Pacajá.

Sidalha trabalha em uma vila a aproximadamente 50 quilômetros da sede de Anapu, cidade onde morava, segundo informações de Helenilza Pereira, irmã da professora. Ela voltava nos finais de semana para a sede do município, mas, na última sexta-feira, não chegou até a residência.

Sidalha é mãe de três filhos, e a família dela busca desesperadamente por informações sobre o paradeiro da professora. “A gente está desesperado. Não sabemos mais o que fazer”, desabafa Helenilza.

Quem tiver informações sobre Sidalha Pereira, pode entrar em contato pelo telefone (94) 991488738.

Investigação

De acordo com informações do delegado Rubens Mattoso, de Anapu, a polícia “está colhendo informações para tentar descobrir o motivo, mas principalmente saber onde ela pode estar localizada”. A polícia também está colhendo depoimentos de pessoas do convívio da professora para tentar elucidar o desaparecimento.

