Professora desaparecida em Novo Progresso é encontrada

Dada como desaparecida desde último sábado (17), a professora Jucileia Calegaro foi encontrada.

Em áudio enviado para família na tarde deste domingo, através do Celular (WhatsApp), ela afirma estar bem e que está retornando para casa. A preocupação da família que entrou em desespero com o sumiço da professora, segundo os relatos no boletim de ocorrência ,ela tinha separado do marido e estava reatando um namoro de 12 anos atrás , a família estava interferindo no relacionamento, o ex-marido tinha ameaçado de matá-la junto com seu filho, caso ela não o acompanhasse. A noticia do desaparecimento mobilizou familiares e amigos da professora, rapidamente tomou conta das redes sociais (Facebook-WhatsApp), foi um desespero, disse uma das irmã da professora.

A Família informou ao Jornal Folha do Progresso que ela está bem, mas não tem detalhes do que aconteceu com ela.

Leia :Professora desaparece em Novo Progresso – Família está desesperada

(Aguardem mais informações)

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...